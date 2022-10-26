مختص علم نفس: هوس السرقة أكثر انتشارا لدى النساء.. وهذه أسبابه

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المناطق ـ متابعات

كشف الدكتور جميل الحواس، وهو مختص بعلم النفس والصحة النفسية، عن أبرز الأسباب وراء اضطراب هوس السرقة.

أسباب هوس السرقة

وأكد في تصريحات لبرنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” أن هوس السرقة، يظهر بين الأغنياء والفقراء، والكبير والصغير، وهو في حقيقته ابتلاء، مثل “السكر والضغط” وغير ذلك من الأمراض.

وبين أن علماء النفس توصلوا إلى عدة أسباب وراء هوس السرقة، فوجدوا أن هناك فكرة استحواذية لدى هؤلاء الأشخاص تحثهم على فعل ذلك، ولا يقدرون على مواجهتها.

وشدد على أن الجانب الجيني أو الوراثي ليس له علاقة بينما تكون هناك إشكالية في الدماغ، وخلل يقود الشخص لفعل هذه الأمور، وأحيانا اضطرابات هرمونية.

وقد يكون السبب بحسب الطبيب لمختص في علم النفس، مشكلات الطفولة، والتربية الصارمة والتعقيد في التربية، التعرض للصدمات.

وشدد على أن هوس السرقة ينتشر لدى النساء أكثر من الرجال، وفي البيئة الفقيرة أكثر من الغنية، وغير المتعلمة أكثر من المتعلمة.

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Source almnatiq

