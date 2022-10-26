“الخطوط السعودية” تخطط لشراء 100 طائرة ضمن خطة لتطوير شبكة للطيران الكهربائي بالمملكة

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أبرمت الخطوط السعودية مذكرة تفاهم مع شركة ليليوم الألمانية المطورة لأول مركبة جوية عمودية الإقلاع والهبوط eVTOL الكهربائية بالكامل؛ بهدف تطوير شبكة وجهاتٍ لهذا النوع من الطائرات على مستوى المملكة.

وتنص المذكرة على أن تصبح الخطوط السعودية أول شركة طيرانٍ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تخطط لشراء 100 طائرة من شركة ليليوم، فضلاً عن تقديم خدمات الدعم المتجددة سنوياً.

وتتميز طائرة ليليوم النفاثة بمعدل انبعاثات كربونية منخفض؛ مما يجعلها إحدى ممكنات استدامة السفر جواً، واختصار زمن الرحلات الجوية.

وتعتزم الشركة، إطلاق خدمة متقدمة للربط بين عددٍ من وجهات السفر عبر هذه الطائرة الكهربائية المتطورة، وستدعمها بمسارات جوية بين المطارات الرئيسية التي تعمل فيها الخطوط السعودية؛ وذلك كخدمةٍ خاصةٍ بضيوف درجتي الأولى والأعمال.

وتتمتع الطائرة بمقصورة فريدة تتيح عدة خياراتٍ لترتيب المقاعد، تتسم بمساحاتٍ رحبة تلبي احتياجات الضيوف من النخبة المتطلعين لأرقى تجارب السفر، وتعتقد “ليليوم” أن هذه الميزة ستسهم في رفع الطلب على الطائرات عمودية الإقلاع والهبوط eVTOL؛ الأمر الذي يضمن الوصول لمستويات الاستدامة التي يتطلع إليها كلا الطرفين.

وتعمل “الخطوط السعودية” على دعم “ليليوم” من خلال توفير كافة الموافقات النظامية اللازمة لتشغيل هذا النوع من الطائرات في السوق السعودي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم الكشيأن، أن الشركة تنوي تلبية الطلب المتزايد على النقل الجوي الإقليمي من خلال توفير تجربة طيرانٍ مميزةٍ لضيوفنا ستفتح آفاق النمو والازدهار لشركتين بلا حدود.

الجدير بالذكر، أن مذكرة التفاهم بين “السعودية” وليليوم مرهونة باستكمال الطرفين لدراسات الجدوى الاقتصادية، ثم الاتفاق على البنود التجارية، وتوقيع اتفاقات محددة تلبي الشروط المطلوبة لتشغيل شبكة وأسطول الطائرات عمودية الإقلاع والهبوط eVTOL.



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Source akhbaar24

