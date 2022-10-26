رئيس الوزراء البريطاني يضيء الشموع أمام مكتبه في لندن.. ما السبب؟ (فيديو)

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك؛ وهو يضيء الشموع أمام مقر مكتبه في داونينج ستريت بالعاصمة لندن.

وظهر سوناك في الفيديو الذي يعود تاريخه لعام 2020 حينما كان وزيراً للخزانة آنذاك؛ وهو يضيء الشموع خارج مقر مكتبه في 11 داونينج ستريت بلندن؛ وذلك بمناسبة احتفالات ديوالي (عيد ديني للهندوسية والسيخية يحتفل به في فصل الخريف ومعناه عيد الأنوار).

وبدأ رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ريشي سوناك، تشكيل حكومته الجديدة في أعقاب توليه رسمياً مهام منصبه، أمس (الثلاثاء)، خلفاً لرئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس؛ ليصبح ثالث من يتولى المنصب في غضون سبعة أسابيع.

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Source akhbaar24

