“المرئي والمسموع” تضبط مخالفات تأجيج التعصب الرياضي لـ4 إعلاميين وتفرض غرامات بحقهم

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أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ضبط مخالفات متمثلة في تأجيج التعصب الرياضي لعدد من الإعلاميين. وأوضحت أنه تم ضبط مخالفات تأجيج التعصب الرياضي لـ4 إعلاميين عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات تلفزيونية. واتخذت الهيئة الإجراءات النظامية بحقهم، وفرضت غرامة مالية قدرها 115 ألف ريال.

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