تغريم 4 إعلاميين 115 ألف ريال لقيامهم بتأجيج التعصب الرياضي

︎ . المناطق_الرياض أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اليوم الأربعاء عن ضبط مخالفات متمثلة في تأجيج التعصب الرياضي لعدد من الإعلاميين. حيث أشارت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عبر حسابها في تويتر اليوم إلى أنه تم تغريم 4 إعلاميين رياضيين 115 ألف ريال بعد قيامهم بتأجيج التعصب الرياضي عبر القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الإجتماعي. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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