تغريم 4 إعلاميين أسهموا في تأجيج التعصب الرياضي

أعلنت الهيئة العامة للإعلام ⁧‫المرئي والمسموع‬⁩ عن ضبط مخالفات متمثلة في تأجيج ⁧‫التعصب الرياضي‬⁩ لـ4 من الإعلاميين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وأوضحت أن مخالفاتهم كانت عبر منصات التواصل وقنوات رياضية فيما تمثلت الاجراءات في اصدار غراملت مالية بلغت 115 ألف ريال.



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