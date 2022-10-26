بهدف الارتقاء بمستوى النظافة والصحة العامة.. “البلدية والإسكان” تنظم ملتقى مديري عموم النظافة

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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بوكالة الوزارة للمشاريع والصحة العامة، اليوم (الأربعاء)، تنظيم الملتقى الأول لمديري عموم النظافة في المملكة، بمشاركة هيئة كفاءة الإنفاق، والمركز الوطني لإدارة النفايات، إلى جانب 17 أمانة من أمانات المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الملتقى يهدف إلى الارتقاء بمستوى النظافة والصحة العامة، والرفع من جودة الخدمات في المدن، وتعزيز الشفافية في القطاع البلدي، بالإضافة إلى الاستثمار الأمثل للنفايات، وتنظيم وتنفيذ مشروعات نظافة المدن وفق أعلى معايير الجودة.

كما يهدف إلى تبادل الخبرات وقصص النجاح بين الأمانات وتعزيز العلاقات فيما بينها، ومعالجة التحديات والمعوقات، واستعراض الخطط المستقبلية والفرص الاستثمارية في مجال النفايات، والارتقاء بمنظومة النظافة.

ويناقش الملتقى الذي ينعقد لمدة يومين، أهمية التحول لعقود الأداء، وتطبيق مشاريع أتمتة النظافة، والدور الإعلامي في التوعية والتثقيف، وأهمية الرقابة في رفع مستوى النظافة، ومعالجة الأزمات في العقود، ومؤشرات رضا السكان عن أعمال النظافة، والاستثمار في المدافن البلدية، ومناقشة التحديات والمعوقات، إضافة إلى التوصيات الختامية.





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Source akhbaar24

