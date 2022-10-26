︎
.
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بوكالة الوزارة للمشاريع والصحة العامة، اليوم (الأربعاء)، تنظيم الملتقى الأول لمديري عموم النظافة في المملكة، بمشاركة هيئة كفاءة الإنفاق، والمركز الوطني لإدارة النفايات، إلى جانب 17 أمانة من أمانات المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الملتقى يهدف إلى الارتقاء بمستوى النظافة والصحة العامة، والرفع من جودة الخدمات في المدن، وتعزيز الشفافية في القطاع البلدي، بالإضافة إلى الاستثمار الأمثل للنفايات، وتنظيم وتنفيذ مشروعات نظافة المدن وفق أعلى معايير الجودة.
كما يهدف إلى تبادل الخبرات وقصص النجاح بين الأمانات وتعزيز العلاقات فيما بينها، ومعالجة التحديات والمعوقات، واستعراض الخطط المستقبلية والفرص الاستثمارية في مجال النفايات، والارتقاء بمنظومة النظافة.
ويناقش الملتقى الذي ينعقد لمدة يومين، أهمية التحول لعقود الأداء، وتطبيق مشاريع أتمتة النظافة، والدور الإعلامي في التوعية والتثقيف، وأهمية الرقابة في رفع مستوى النظافة، ومعالجة الأزمات في العقود، ومؤشرات رضا السكان عن أعمال النظافة، والاستثمار في المدافن البلدية، ومناقشة التحديات والمعوقات، إضافة إلى التوصيات الختامية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر بهدف الارتقاء بمستوى النظافة والصحة العامة.. “البلدية والإسكان” تنظم ملتقى مديري عموم النظافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.