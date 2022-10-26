︎ . المناطق_واس قبضت شرطة محافظة الأحساء، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، على مواطنَين و(21) مقيمًا من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والهندية والسودانية، يعملون على (22) معدة، لنهلهم الرمال دون تصريح، وجرى إحالتهم إلى جهة الاختصاص لتطبيق الأنظمة بحقهم. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر ضبط (23) شخصًا لنهلهم الرمال دون تصريح في الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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