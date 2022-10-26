أمير حائل يشيد بحصول إمارة المنطقة على جائزة الشركة العالمية ” LinkShadow ” كقائد إقليمي مبتكر لريادة الإستراتيجيات الأمنية المبتكرة

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المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، وكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ، والمدير العام لتقنية المعلومات بالإمارة سليمان سعود العويصي، وذلك بعد أن نالت إمارة منطقة حائل جائزة الشركة العالمية ” LinkShadow ” كقائد إقليمي مبتكر لريادة الإستراتيجيات الأمنية المبتكرة وفي عملية التنقل عبر بيئة أمنية معقدة ومتطورة لحماية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالإمارة.

ونوه سموه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -لتطوير إمارات المناطق، بمتابعة من سمو وزير الداخلية، معربًا عن اعتزازه بالجهود القائمة في إمارة المنطقة، مؤكدًا أن فوز الإمارة بهذه الجائزة تأكيدٌ للعمل التصاعدي الملموس في إمارة المنطقة بتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مقدمًا شكره لسمو نائبه ووكيل الإمارة وجميع منسوبي الإمارة على إخلاصهم وعملهم المستمر، سائلا الله مزيدًا من التوفيق.

وقد نالت إمارة منطقة حائل هذه الجائزة خلال الحفل السنوي المصاحب لمعرض جايتكس، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة قادة ونخبة من مسؤولي وخبراء الأمن السيبراني وعدد من الخبراء العالميين في هذا المجال.

وساعدت تقنيات Linkshadow الإمارة بتوفير أدوات للكشف عن أي تهديدات محتملة والاستجابة لها، توافقًا مع الإطارات العالمية للأمن السيبراني مع تحليل كامل لسلوكيات الشبكة والمستخدمين والأجهزة المدعومة بالتعلم الآلي والتحليل التنبؤي لإيقاف هذه التهديدات.

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Source almnatiq

