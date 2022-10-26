اجتماع وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون في الرياض

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عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون اجتماعهم الـ (26)، اليوم ، في مقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة معالي نائب وزير الثقافة بالمملكة – رئيس الدورة الحالية -، حامد بن محمد فايز، بمشاركة وكيل وزارة الثقافة والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة مبارك الناخي، والشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار في مملكة البحرين ، ووكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة في سلطنة عمان السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي، والشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة في دولة قطر، ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت معالي عبدالرحمن بداح المطيري، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وأعرب أصحاب السمو والمعالي الوزراء عن شكرهم لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله – على دعم مسيرة العمل الثقافي في دول مجلس التعاون وتوجيهاتهم في الدورة الـ (42) للمجلس الأعلى الموقر .

وناقش الوزراء ما نفذ حيال الإستراتيجية الثقافية لدول المجلس 2020-2030م، والاطلاع على خطط الفعاليات الثقافية المشتركة، وما تم بشأن التعاون الدولي في المجال الثقافي، والعديد من البنود والمقترحات والرؤى التي من شأنها دعم مسيرة العمل الثقافي الخليجي المشترك.





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Source akhbaar24

