مدير عام تقني مكة يزور كلية التقنية للبنين بالطائف

أكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني أن الإدارة العامة بالمنطقة تدعم المنشآت التدريبية وتقوم بالإشراف العام على سير العملية التدريبية بكافة المنشآت، بما يحقق تطلعات وخطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتوجيهات المحافظ الدكتور أحمد الفهيد الذي يتابع هذه الأعمال وخاصة الجوانب التطويرية بشكل مستمر.

جاء ذلك في الزيارة التفقدية للكلية التقنية للبنين بالطائف اليوم حيث قام بجولة على الورش والمعامل بالكلية والتقى المتدربين والمدربين واطمأن على سير العمل، مشيرا إلى أهمية تظافر الجهود لتحقيق الأفضل.

بعد ذلك عقد مدير عام الإدارة اجتماعا مع عميد ووكلاء ورؤساء الأقسام حيث رحب عميد الكلية خالد الغامدي بالمدير العام وشكره على زيارته للوقوف على سير العمل والاطلاع على الخطة التشغيلية في الكلية.

ثم قدم وكيل الكلية لضبط الجودة المهندس خالد المالكي عرضا مرئيا عن الكلية والأقسام والتخصصات التدريبية والإنجازات ورحلة التحول الرقمي والخطة التشغيلية وأبرز ما تم من جهود في تحقيق متطلبات معايير الاعتماد.

وفي نهاية الاجتماع، أشاد مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة بما شاهده من إنجازات وبرامج نوعية في الكلية مؤكدا على أهمية التركيز على جانب التوظيف ومتابعة الخريجين الذي يعد من أولويات مستهدفات المؤسسة .