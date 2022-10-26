شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يكشف عن نبأ سيئ في المنتخب السعودي قبل المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن نبأ سيئ داخل معسكر الأخضر السعودي قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

رينارد يؤكد عودة المصابين في المنتخب السعودي

وأكد رينارد خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن هناك أخبار جيدة عن اللاعبين المصابين والذين لم يتدربوا مع الفريق في التمارين الاعتيادية يوم أول أمس.

وتابع المدرب الفرنسي: "سالم الدوسري بدأ التدرب مع الفريق، بالإضافة إلى دخول سلمان في التدريبات منذ الأسبوع الماضي وسامي النجعي ومادو أيضًا تدربا مع الفريق، لذا هذه أخبار سعيدة لنا وما زلنا ننتظر أخبارًا جيدة جدًا عن اللاعبين الذين يواصلون برامجهم التأهيلية لكننا ننتظر مرحلة التأهيل المرتبطة باللعب بالكرة والجري".

وأضاف: "لدي أمل أن يكون كل من ياسر الشهراني، سلطان الغنام، ناصر الدوسري، أحمد شراحيلي قادرين على العودة للتدريبات خلال أسبوع أو أكثر أو عشرة أيام، سيكون هذا الأمر رائعًا للمجموعة، وسلطان الغنام وناصر الدوسري يجهزان في مركز سبيتار الدوحة وهذا مركز جيد لإعادة التأهيل لعودتهما للتمارين وهذا إعداد عالٍ الجودة لهما، لذلك نأمل أن نراهما في أسرع فرصة لأن كأس العالم شيء كبير جدًا ومهم أن يكون معنا أفضل اللاعبين".

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واستطرد عن الأنباء السيئة: "للأسف لدينا خبر واحد سيئ، فواز القرني سيُغادر معسكر هذا المساء لأنه لن يستطع الاستمرار معنا لذلك قلوبنا معه؛ فقد كان جزءًا من القائمة وعنصرًا مهمًا فيها لذلك نتمنى له الأفضل وأن يكون قادرًا على دعمنا وتشجيعنا في الدوحة لأنه جزء من هذه المجوعة".

وأكمل: "اليوم ستكون ثاني مباراة إعدادية لنا ستكون بنفس طريقة المباراة الأولى سنُقسم الدقائق بين اللاعبين البعض يلعب 60 دقيقة والآخر 30 دقيقة ولكن التشكيلة عكس المباراة السابقة هذه كانت خطتنا لأول مباراتين".

واختتم: "من المهم في هذه اللحظة أن نهتم بلياقتنا في العمل ونكون حذرين من عدم حدوث إصابات، نحن نعمل بشكل جيد واللاعبون مخلصون في العمل ويعملون بشكل جيد، كل شيء رائع".