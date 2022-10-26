5 مراكز متقدمة لجامعة الطائف في تصنيف “التايمز” العالمي

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حققت جامعة الطائف، عدة مراكز متقدمة في عدد من التخصصات بتصنيف التايمز العالمي لعام 2023، فحصلت الجامعة على المركز الـ 251 من أصل 300 مركز عالمي في تخصص علم الحاسب الآلي.

وحصلت على المركز 301 من أصل 400 جامعة، في تخصصات الهندسة، وعلوم الأحياء وعلوم الفيزياء، وحافظت على التصنيف العالمي 601 من أصل 800 جامعة في تخصصات العلوم الإكلينيكية والصحية.

وأكدت الجامعة، أن تصنيف التايمز العالمي يعتمد على جودة مخرجات الجامعة، والقوة البحثية للتخصصات، والبيئة الأكاديمية، والابتكار، ويعزز التصنيف الجديد من مكانة وسمعة الجامعة محليًا وعالميًا.

ويأتي حصول الجامعة على مراتب متفوقة في التصنيف نتيجة التطوير الدائم والمستمر للقطاع التعليمي في ظل دعم القيادة الرشيدة، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.



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Source akhbaar24

