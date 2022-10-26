شرط وحيد لعودة رونالدو للمشاركة مع مانشستر يونايتد

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن مشاركة كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، في مباراة الخميس ضد شيريف تيراسبول المقدوني في الدوري الأوروبي ليست مؤكدة حتى الآن.

سبب عقوبة رونالدو

كان المدرب إريك تين هاج قد فرض عقوبة على رونالدو باستبعاده من مواجهة تشلسي، السبت الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء رد فعل تين هاج بسبب تصرف رونالدو في مباراة الأسبوع الماضي ضد توتنهام، حيث رفض المشاركة كبديل، وغادر ملعب المباراة قبل إطلاق صافرة النهاية.

شرط وحيد لمشاركة رونالدو

وذكرت صحيفة “الصن” الإنجليزية، أن مشاركة رونالدو في مباراة الخميس المرتقبة أمام شيريف تيراسبول في الدوري الأوروبي مرهونة على تصرف البرتغالي.وبحسب شبكة “سكاي سبورتس” أنه كانت هناك جلسة بين رونالدو وتين هاغ قبل المران وكذلك حوار مستمر أثناء التدريبات، مشيرة إلى أن “الدون” قد يكون متاحا لمباراة شيريف تيراسبول.يونايتد يفتح باب الرحيل أمام رونالدو.. وناد إيطالي يفاوض اللاعب

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Source almnatiq

