بدء التسجيل في الدبلومات المهنية بأكاديمية غرفة جازان

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المناطق_جازان

بدأت أكاديمية غرفة جازان للتدريب بالتعاون مع أكاديمية سيسكو الدولية اليوم، تسجيل الراغبين في الالتحاق في الدبلومات المهنية المعتمدة، وذلك من خلال الرابط https://forms.gle/FWRngTQaeSgKBDeCA.

وبينت غرفة جازان أن الدبلومات التدريبية التي ستنفذ “عن بعد” اعتباراً من 5 / 5 / 1444هـ، وتستمر مدة شهرين بواقع 170 ساعة تدريبية تشمل: (الأمن السيبراني، وتقنية الحاسـب الآلي، وإدخال بيانات ومعالجة النصوص).

وأشارت إلى أن هذه الدبلومات تأتي ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها الغرفة خلال العام الحالي.

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Source almnatiq

