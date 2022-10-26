لحميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بشركة أرامكو للمعالجات الكيمائية المحدودة

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تعلن “شركة أرامكو – للمعالجات الكيمائية المحدودة” عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكد إن) عن توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات.

وظائف شاغرة بـ أرامكو

وكشفت شركة أرامكو للمعالجات الكيمائية المحدودة عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم والحصول على الوظيفة الاطلاع على التفاصيل قبل الدخول على رابط التقديم.

المسميات الوظيفية:-

اخصائي نظم تطبيقات تكنولوجيا المعلوماتأخصائي موظفي Actgمهندس كهرباءمستشار فني بحريأخصائي نظام استكشاف URاستشاري موظفين Actgمهندس مشروع أول كهربائيرئيس عمال الحفرمهندس الجدولةمحلل أنظمة الحيوانات الأليفة Engrgمهندس اقتصاديات واستراتيجياتالمهندس الأولخبير في علوم البيانات وتعلم الآلةتقييمات المحفظة عالم الجيولوجياممثل العميل / مستشار إداريمهندس تآكلمهندس حلول التحول الرقميمهندس مشروع أول ميكانيكيرئيس المهندسينمهندس البرامج الخطيةمهندس تآكلاخصائي هندسة منشآت المنبعأجهزة المهندسصيانة الهندسة الميكانيكية

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:- (اضغط هنا).

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Source almnatiq

