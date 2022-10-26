︎
.
تعلن “شركة أرامكو – للمعالجات الكيمائية المحدودة” عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكد إن) عن توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات.
وظائف شاغرة بـ أرامكو
وكشفت شركة أرامكو للمعالجات الكيمائية المحدودة عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم والحصول على الوظيفة الاطلاع على التفاصيل قبل الدخول على رابط التقديم.
المسميات الوظيفية:-
- اخصائي نظم تطبيقات تكنولوجيا المعلوماتأخصائي موظفي Actgمهندس كهرباءمستشار فني بحريأخصائي نظام استكشاف URاستشاري موظفين Actgمهندس مشروع أول كهربائيرئيس عمال الحفرمهندس الجدولةمحلل أنظمة الحيوانات الأليفة Engrgمهندس اقتصاديات واستراتيجياتالمهندس الأولخبير في علوم البيانات وتعلم الآلةتقييمات المحفظة عالم الجيولوجياممثل العميل / مستشار إداريمهندس تآكلمهندس حلول التحول الرقميمهندس مشروع أول ميكانيكيرئيس المهندسينمهندس البرامج الخطيةمهندس تآكلاخصائي هندسة منشآت المنبعأجهزة المهندسصيانة الهندسة الميكانيكية
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:- (اضغط هنا).
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر لحميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بشركة أرامكو للمعالجات الكيمائية المحدودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.