وزير المالية : المملكة تحشد مؤسسات التنمية بالمنطقة لتقديم الدعم

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قال وزير المالية ، محمد الجدعان، إن المملكة تقوم بحشد مؤسسات التنمية بالمنطقة لتقديم الدعم.

وأكد خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر مبادرة الاستثمار الذي تسضيفه الرياض، أن هناك عملية ترابط مع دول العالم لمواجهة المشكلات.

من جهته، قال وزير المالية البحريني، إن التضخم أحد التحديات الحالية خاصة في أسعار الطاقة والغذاء.



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Source almnatiq

