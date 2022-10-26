“الجدعان”: الست سنوات المقبلة ستكون جيدة جداً لدول الخليج العربي

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قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن العالم يمر بأوقات صعبة ويحتاج لاستقرار وتوفير التمويل، خاصة مع ارتفاع معدل الفائدة وارتفاع التضخم.

وشدد “الجدعان”، خلال حديثه في أعمال اليوم الثاني من مؤتمر مبادرة الاستثمار الذي يقام حاليا بالرياض، على ضرورة أن يكون هناك تعاون، وترابط مع دول العالم لمواجهة المشكلات.

وأضاف أن بعض الدول تعاني ارتفاع الدين، لافتا إلى أن المملكة تعمل مع المنظمات الدولية ومجموعة العشرين للمساعدة وحشد مؤسسات التنمية متعددة الأطراف لضمان الدعم لدول المنطقة.

ولفت إلى أن المملكة تعمل مع الرئاسة الأندونيسية لمجموعة العشرين لتقديم الدعم للعالم والشركات منخفضة الدخل فيما يتعلق بالغذاء، مضيفا أن المملكة مستعدة للنمو الاقتصادي.

وتوقع وزير المالية أن يواجه العالم ظروق صعبة خلال الأشهر المقبل، في ظل ما تشهده بعض الدول من حرب، وستكون السنوات الست المقبلة جيدة جداً لدول الخليج العربي، في حين ستكون الفترة ذاتها صعبة على دول أخرى في المنطقة لذا فستحاول المملكة مساعدتها.

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Source akhbaar24

