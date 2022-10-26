“رتال” تربح 90 مليون ريال في 3 أشهر بارتفاع 155 %

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المناطق_الرياض

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني عن النتائج المالية للربع الثالث من 2022 حيث سجلت أرباح بلغت 89.7 مليون ريال مقابل أرباح 35 مليون ريال عن الربع المماثل من 2021 بارتفاع 155 %.

و ويرجع السبب فى ذلك إلى نمو الإيرادات بنسبة 71% والذي انعكس على تحسن نسبة هامش مجمل الربح للربع الحالي الذي بلغت نسبته 28% مقارنة بهامش مجمل ربح بلغ 23% في الربع المماثل من العام السابق كما بلغ معدل النمو في مجمل الأرباح ما نسبته 113% ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع أرباح بيع وحدات سكنية وأراضي في الربع الحالي.

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Source almnatiq

