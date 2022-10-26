ارتفاع أرباح “سابك للمغذيات الزراعية” بنسبة 93% خلال الربع الثالث من 2022

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أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية، أنها حققت أرباحاً بلغت 2.3 مليار ريال، خلال الربع الثالث من العام الحالي 2022، بارتفاع بنسبة 93 % مقارنة بـ 1.2 مليار ريال أرباحاً محققة في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن أرباحها ارتفعت إلى أكثر من 7.8 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بأرباح بنحو 2.5 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الكميات المبيعة لمنتجات الشركة، وارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الشركة، ويأتي ذلك على الرغم من ارتفاع في مصاريف البيع والتوزيع.



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Source akhbaar24

