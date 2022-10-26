شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور..الإعلان عن التصميم الجديد لكأس السوبر المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه الأنظار خلال الأيام القادمة نحو الإمارات من أجل متابعة السوبر المصري الناري بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك ضمن منافسات بطولة السوبر المصري والتي ستجمع بينهما على ستاد هزاع بن زايد في الإمارات.

ومن المنتظر أن تقام المباراة في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت مكة المكرمة حيث يدخل الأهلي اللقاء كوصيف بطولتي كأس مصر والدوري المصري الممتاز العام الماضي، فيما يدخل الزمالك اللقاء بصفته بطل الدوري المصري وكأس مصر.

الشركة الراعية تعلن تصميم كأس السوبر الجديد

ومن جانبه كشفت الشركة الراعية الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم عن التصميم الخاص بكأس السوبر المصري والذي سيتم تسليمه لصاحب بطل المباراة يوم الجمعة المقبل.

السوبر المصري

واعتاد مسؤولو الكرة المصرية على إقامة مباريات السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بالإمارات من أجل الترويج للقاء واستغلال الشعبية الكبيرة لقطبي الكرة المصرية في الدول العربية وتحديدا دولة الإمارات.

السوبر المصري في الإمارات الأخير

الجدير بالذكر أن مباراة السوبر المصري الأخيرة التي جمعت بين الفريقين في نفس الملعب كانت قد انتهت بفوز الزمالك بركلات الجزاء وتتويجا بطلا للسوبر المصري وقتها.

يذكر أن المباراة ستشهد احتفالية بمشاركة بعض الفرق الشعبية بجانب حفل غنائي يحييه المطرب أحمد سعد وفقا لما صرح به سهيل العريفي مدير الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي.