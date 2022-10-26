“الزكاة والضريبة” توضّح آلية التعامل مع مشكلة ظهور المستحقات بالسجل التجاري بعد شطبه

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أجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على استفسار بشأن استمرار نزول رسوم الزكاة المستحقة الدفع على السجل التجاري في حالات شطبه أو إلغائه.

وأوضحت الهيئة، أنه في حال تم شطب السجل التجاري أو انتهاء السجل أو إلغاء أو نقل الرخصة، يمكن تقديم طلب إيقاف الرقم المميز من خلال الدخول إلى الحساب، واختيار أيقونة “تحديث/إيقاف التسجيل” من قسم الخدمات العامة ثم اختيار “إيقاف الرقم المميز”.

وأضافت أنه لإيقاف الرقم المميز يجب التحقق من عدم وجود بيانات نشطة لدى المكلف من أطراف أخرى، وبعد سداد المستحقات ما قبل تاريخ الشطب للسجل التجاري أو انتهاء السجل أو إلغاء أو نقل الرخصة.



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Source akhbaar24

