طقس اليوم.. أمطار رعدية تشمل عدة مناطق بينها مكة والمدينة والشرقية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل.

وأضاف أن الأمطار ستشمل كذلك أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (37 درجة بمكة المكرمة، و36 درجة بالمدينة المنورة، و34 درجة بالرياض، و35 درجة في جدة والدمام، و25 درجة في أبها).



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Source akhbaar24

