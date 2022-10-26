قام بتنزيلها 20 مليون مستخدم.. تحذيرات من 16 تطبيقاً ضاراً على هواتف أندرويد

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حذّر خبراء الأمن السيبراني في شركة McAfee الأمريكية، أكثر من 20 مليون مستخدم لهواتف أندرويد من 16 تطبيقاً قاموا بتنزيلها من متجر “جوجل بلاي”، والتي تحتوي على برمجيات Clicker الاحتيالية الجديدة.

ويستخدم المحتالون، وفقاً لصحيفة “إكسبريس” البريطانية، هذه البرمجيات الضارة للحصول على عائدات إعلانات غير قانونية، والتي توجد في تطبيقات أكثرها تنزيلاً هي الكاميرا عالية السرعة، وSmart Task Manager، وFlashlight، وتطبيق DxClean.

وأفاد الخبراء بأن هذه البرامج الضارة تعمل في الخلفية مما يزيد من استهلاك موارد الهاتف، كما تؤدّي إلى انخفاض في الأداء واستنزاف بطارية الجهاز بشكل أسرع من المعتاد، وارتفاع درجة الحرارة، فضلاً عن استهلاك بيانات الهاتف الشهرية.



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Source akhbaar24

