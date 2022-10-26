طوله 22 قدماً.. ثعبان ضخم يبتلع امرأة مسنة بإندونيسيا

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شهدت قرية جارا التابعة لمقاطعة جامبي بجزيرة سومطرة الإندونيسية، حادثة غريبة لثعبان ضخم يبلغ طوله 22 قدماً ابتلع امرأة مسنة كانت قد دخلت الغابة لجمع المطاط ولم تعد لمنزلها.

واكتشف السكان المحليون الواقعة بعد يومين من البحث عن المرأة التي تبلغ من العمر 54 عاماً، حيث عثروا على ثعبان ضخم بمعدة منتفخة، ووجدوا جسد المرأة بداخل معدته بعد قيامهم بفتحها.

من جانبه، أفاد رئيس القرية، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن الثعبان قتل الضحية باستخدام جسده لخنقها، وقام بعد ذلك بابتلاع جسدها بشكل كامل في معدته، إلا أنه قُتل على يد السكان المحليين.



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Source akhbaar24

