مستجدات الغزو الروسي.. زيلينسكي يطلب 38 مليار دولار وإشادة أمريكية بالمساعدات السعودية

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واصلت القوات الروسية، أمس (الثلاثاء)، هجماتها الصاروخية العنيفة على الأراضي الأوكرانية، فيما طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي المجتمع الدولي بتغطية عجز ميزانية بلاده المتوقع أن يصل إلى 38 مليار دولار العام المقبل.

روسيا تقصف باخموت وزيلينسكي يطلب 38 مليار دولار

طال قصف روسي عنيف مدينة باخموت الواقعة بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، حيث شوهد تصاعد دخان المعارك الشرسة بين قوات موسكو والجيش الأوكراني الذي يحاول صدهم.

ونظراً للأضرار الفادحة التي ألحقها الغزو الروسي بالاقتصاد الأوكراني، طالب زيلينكسي المجتمع الدولي بتغطية عجز ميزانية بلاده المتوقع أن يصل العام المقبل إلى 38 مليار دولار.

موسكو تبلغ واشنطن بتدريبات نووية روسية

أعلن البيت الأبيض أن روسيا أبلغت بتدريبات نووية روتينية، في خطوة من شأنها أن تقلّص مخاطر إساءة التقدير في خضم تزايد المخاوف من إمكان استخدامها السلاح النووي في أوكرانيا.

وكانت روسيا امتثلت لبنود اتفاقات تنص على وجوب إبلاغ الولايات المتحدة، باختبارات الصواريخ البالستية العابرة للقارات والصواريخ البالستية التي تطلق من غواصات.

روسيا تشكك في إثبات عدم امتلاك أوكرانيا “قنبلة قذرة”

بعثت موسكو برسالة إلى كل من مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، شككت فيها في قدرة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إثبات أن أوكرانيا لا تقوم بتصنيع ما يعرف بـ “القنبلة القذرة”.

وكانت موسكو وجهت هذه الاتهامات لأول مرة خلال محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظرائه الأمريكي والفرنسي والبريطاني والتركي، والذي أشار إلى استفزازات محتملة من جانب أوكرانيا باستخدام قنبلة قذرة.

إشادة أمريكية بالمساعدات السعودية لكييف ورئيس الحكومة البريطاني يعد بتقديم دعم ثابت لها

رحب البيت الأبيض بخطوات اتخذتها المملكة لمساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا، وذلك بعد التصويت ضد روسيا في الأمم المتحدة، والتعهد بتقديم 4 ملايين دولار لدعم إعادة الإعمار والاحتياجات الإنسانية لأوكرانيا.

وقال متحدث باسم داوننج ستريت إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وعد زيلينسكي بأن دعم بريطانيا لأوكرانيا سيكون ثابتاً وقوياً كما كان دائماً، حيث اتفق الزعيمان على ضرورة مواصلة الضغط على نظام بوتين من خلال استمرار العقوبات الاقتصادية.



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Source akhbaar24

