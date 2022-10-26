“الشؤون الإسلامية” بالرياض تدعو إلى شغل 491 وظيفة بهذه الاختصاصات

︎

.

المناطق_متابعات

دعا فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، الراغبين في شغل 491 وظيفة بمدينة الرياض لوظيفتَي “إمام – مؤذن” على نظام العقود الرسمية براتب شهري للجامعي 6000 ريال والثانوي 4500 ريال أو على نظام المكافآت.

وطالبت بالتقدُّم لقسم الاستقبال بإدارة المساجد بالفرع ابتداءً من غرة شهر ربيع الآخر للعام الحالي 1444هـ، حيث سيستمر تلقي طلبات المتقدمين لمدة شهر كامل.

وبيّن فرع الوزارة بمنطقة الرياض، في بيان صحفي لها، أن مسوغات التعيين للوظائف ستكون وفق الشروط العامة المقررة لنظام تعيين الأئمة والمؤذنين والمدونة في بوابة الوزارة الإلكترونية، داعياً المؤهلين إلى مراجعة الفرع بمقره بحي الغرابي بوسط مدينة الرياض؛ لتقديم الطلبات الخاصة بشغل الوظائف.

وهذه أسماء المساجد والأحياء التي يمكن التقديم عليها وفق الرابط: https://bit.ly/3D6d3se.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

