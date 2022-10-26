“حساب المواطن”: يوضح طريقة التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية

︎ . المناطق_متابعات أوضح برنامج حساب المواطن، طريقة التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية، وذلك في حال شارف المستند المرفق الخاص بالمستفيد على الانتهاء. وأفاد البرنامج بأنه يمكن التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة “إيجار” دون الحاجة لإرفاقه، وذلك عبر خطوات بسيطة. ولفت إلى أن خطوات التحقق تشمل: التوجه إلى البوابة الإلكترونية، والضغط على “إدارة المرفقات”، واختيار نوع المرفق “عقد إلكتروني موحد من شبكة إيجار”، ثم الضغط على أيقونة “حفظ”. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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