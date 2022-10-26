︎ . المناطق_متابعات ‫أكد وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن الوزارة تتابع كافة مستجدات جائحة كورونا. وقال في تغريدة بحسابه الرسمي على تويتر: “فيما يخص المتحور الفرعي “XBB” ورصده في المملكة، فلم تظهر ولله الحمد مؤشرات ضراوة وشدة حتى الآن”. وأضاف: “نؤكد على أهمية استكمال اللقاحات فهي فعّالة ضد التحورات”. ودعا الوزير الجلاجل لمتابعة نصائح وإرشادات وزارة الصحة، وهيئة الصحة العامة “وقاية”، وتطبيق الإجراءات الوقائية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: نتابع كافة مستجدات جائحة كورونا.. ونؤكد على أهمية استكمال اللقاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.