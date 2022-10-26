“البخارى المنعش”.. تعرف على القيمة الغذائية لهذه الفاكهة الصيفية

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أوضح البرنامج الحكومي المخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية “ريف”، القيمة الغذائية لفاكهة البخارى الصيفية بعد دعمها من قبل البرنامج.

وأفاد البرنامج بأن البُخارى تعتبر من اللوزيات الصيفية المنعشة، مشيرةً إلى احتوائها على العديد من المواد ذات القيمة الغذائية العالية.

ولفت إلى أن فاكهة البخارى المنعش، غنية بالبروتينات والألياف الغذائية والماء والكالسيوم، إلى جانب احتوائها على الفيتامينات والحديد والفوسفور والبوتاسيوم.





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Source akhbaar24

