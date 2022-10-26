رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل جدة

︎ . المناطق_واس وصل دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، إلى جدة صباح اليوم، لأداء مناسك العمرة.

وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، و مدير شرطة جدة العميد سليمان الطويرب، ونائب أمين جدة المهندس علي القرني، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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