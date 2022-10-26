︎ . المناطق_متابعات نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات مكة المكرمة تضم : الكامل ومركز هدى الشام بالجموم، وخليص، ومركز بني يزيد بالليث، وأضم، والعرضبات، وميسان، والطائف.

وأشار المركز إلى أن الحالة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدن للرؤية الأفقية، وتبدأ – بمشيئة الله تعالى- من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة الثامنة مساءً. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.