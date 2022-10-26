لاعب النصر “بيتي” يجتاز الاختبار الطبي

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أفادت مصادر بأن المحترف الأرجنتيني بصفوف نادي النصر، بيتي مارتينيز، قد تجاوز الاختبارات الطبية التي خضع لها في القلب.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن اللاعب كان يُعاني من التهاب في عضلة القلب وكهرباء فيها ما تسبَّب في عدم انتظام معدَّل الضربات بالتالي غيابه عن مباريات فريقه الماضية.

وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن المحترف الأرجنتيني قد تلقى الضوء الأخضر لخوض برنامج لياقي مُكثف تحضيرًا للعودة مرة أخرى.



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Source akhbaar24

