︎
.
أفادت مصادر بأن المحترف الأرجنتيني بصفوف نادي النصر، بيتي مارتينيز، قد تجاوز الاختبارات الطبية التي خضع لها في القلب.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن اللاعب كان يُعاني من التهاب في عضلة القلب وكهرباء فيها ما تسبَّب في عدم انتظام معدَّل الضربات بالتالي غيابه عن مباريات فريقه الماضية.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن المحترف الأرجنتيني قد تلقى الضوء الأخضر لخوض برنامج لياقي مُكثف تحضيرًا للعودة مرة أخرى.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب النصر “بيتي” يجتاز الاختبار الطبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.