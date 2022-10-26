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دورتموند يرافق سيتي لدور 16 دوري أبطال أوروبا بالتعادل (فيديو وصور)

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تعادل فريق بروسيا دورتموند الألماني سلبيًا خلال المباراة التي جمعته مساء الثلاثاء بنظيره الإنجليزي مانشستر سيتي ضمن منافسات .

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 11 متصدرَا لمجموعته، فيما رفع دورتموند رصيده إلى النقطة 8 في الوصافة.

وتأهل بهذه النتيجة دورتموند إلى دور 16 من دوري أبطال أوروبا ليرافق مانشستر سيتي.

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Source akhbaar24


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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