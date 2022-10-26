دورتموند يرافق سيتي لدور 16 دوري أبطال أوروبا بالتعادل (فيديو وصور)

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تعادل فريق بروسيا دورتموند الألماني سلبيًا خلال المباراة التي جمعته مساء الثلاثاء بنظيره الإنجليزي مانشستر سيتي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 11 متصدرَا لمجموعته، فيما رفع دورتموند رصيده إلى النقطة 8 في الوصافة. وتأهل بهذه النتيجة دورتموند إلى دور 16 من دوري أبطال أوروبا ليرافق مانشستر سيتي. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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