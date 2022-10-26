“الصحة”: هكذا تقي نفسك من متحور (XBB) الجديد

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كشفت وزارة الصحة، عن الإجراءات الصحية التي يجب اتباعها للوقاية من المتحور الفرعي الجديد لفيروس كورونا XBB، وهو أحد متحورات أوميكرون الذي تم رصده في 19 دولة حول العالم حتى الآن.
وشددت الوزارة على ضرورة استكمال جرعات لقاح كوفيد- 19، والحصول على الجرعة التنشيطية لتوفير الحماية من المضاعفات الشديدة، مع المحافظة على نظافة اليدين عبر تعقيمها وغسلها باستمرار.
كما أوصت بضرورة ارتداء الكمامة خصوصاً عند الإصابة بالعدوى، ويتأكّد ذلك لكبار السن ومن يعاني من أمراض مزمنة أو مناعية، مشيرةً إلى أن XBB يحتوي على عدد من الطفرات المشتركة، وسرعة انتشاره أكبر من بقية المتحورات.
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Source akhbaar24
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