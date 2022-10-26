وزير التجارة: انطلاق “مستقبل الاستثمار” يُعزِّز ريادة السعودية لتمكين نظام عالمي جديد

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أكد وزير التجارة وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن انطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار بمشاركة قادة ومبتكرين عالميين يعزز ريادة السعودية لتمكين نظام عالمي جديد، يُطوِّر الاقتصادات، ويُلبي احتياجات العالم.
وبيَّن “القصبي” في تغريدات عبر حسابه بـ”تويتر” أنه التقى اليوم على هامش المبادرة رئيس وزراء كندا السابق ستيفن هاربر، ووزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية الفنلندي فيله سكيناري، ومعالي وزير التنمية والاستثمار اليوناني أدونيس جورجياذيس، ووزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، وقال: “بحثنا تطوير علاقاتنا، وتعزيز التبادل التجاري”.
وأضاف: كما التقيت السيد ستيفن شوارزمان رئيس مجلس إدارة مجموعة بلاكستون، وبيل وينتر رئيس مجموعة ستاندرد شارترد، ورونالدو مشحور نائب رئيس أمازون الشرق الأوسط، ويوجين ويليمسن الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو، وناقشنا تعزيز الابتكار، وتطوير التقنيات والصناعات، واستثمار الفرص الواعدة في رؤية 2030.
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Source almnatiq
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