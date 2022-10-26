دوري أبطال أوروبا.. لايبزيج يُذيق ريال مدريد الهزيمة الأولى (فيديو وصور)

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فاز فريق لايبزيج الألماني بثلاثية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعته بنظيره ريال مدريد مساء الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتقدم لايبزيج بهدف في الدقيقة 13 عن طريق لاعبه يوشكو جفارديول ثم أضاف زميله كريستوفر نكونو الهدف الثاني في الدقيقة 18 قبل أن يُقلص ريال مدريد النتيجة في الدقيقة 44.

وعاد لايبزيج ليُسجل الهدف الثالث في الدقيقة 81 عن طريق لاعبه تيمو فيرنر قبل أن يُقلص سيلفا النتيجة بهدف ثانِ لريال مدريد في الدقيقة 91+1.

ورفع فريق لايبزيج رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 9 في المركز الثاني بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر. وتُعد هذه المباراة هي الهزيمة الأولى لريال مدريد في الموسم الحالي.

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Source akhbaar24

