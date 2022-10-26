أسبوع ماطر يدفئ أجواء المملكة

شهدت أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وتبوك والجوف، والحدود الشمالية، ومكة المكرمة والمدينة المنورة أمطار متوسطة إلى غزيرة، خلال أسبوع وتسببت في حالة من الطقس الدافىء، وسجلت المدينة المنورة والدمام والأحساء أعلى درجة حرارة بــ37 مئوية، وأبها والباحة أقل درجة حرارة بــ10 مئوية، وأبها والدمام والباحة وجازان والقنفذة أعلى رطوبة بــ90%، وذلك حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد.

وتزامنت الأمطار التي شهدتها قرى فرسان: ختب والمحصور والدومات وخولة، مع التجهيز لموسم شتائي سياحي بالمحافظة، خاصة مع اعتدال ودفء الأجواء وتوافد الزوار.

وتترقب منطقة جازان أمطار نوفمبر والتي تنشط فيها الأعاصير القمعية، وتتوسع نطاقها لعدة أيام، وتتراوح مابين 20_25 ملم.

وأكد عضو جمعية الطقس والمناخ في المملكة علي مشهور لــ«دوت الخليج»، أن تقدم منخفض جوي على شمال غرب الجزيرة العربية ساعد في تواجد الاضطرابات الجوية، ما نتج عنه ازدياد فرص هطول الأمطار إلى نهاية الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أن الحالة المطرية تبدأ بالتخفيف تدريجيًا وتعاود نشاطها مع الثلث الأول من نوفمبر المقبل.

أسبوع ماطر

3 مناطق تسجل أعلى حرارة

أبها والباحة الأقل حرارة

5 مناطق الأعلى رطوبة

الأمطار تجهز موسم فرسان الشتوي

نوفمبر ذروة أمطار المملكة