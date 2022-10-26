أسبوع ماطر يدفئ أجواء المملكة

وتزامنت الأمطار التي شهدتها قرى فرسان: ختب والمحصور والدومات وخولة، مع التجهيز لموسم شتائي سياحي بالمحافظة، خاصة مع اعتدال ودفء الأجواء وتوافد الزوار.
وتترقب منطقة جازان أمطار نوفمبر والتي تنشط فيها الأعاصير القمعية، وتتوسع نطاقها لعدة أيام، وتتراوح مابين 20_25 ملم.
وأكد عضو جمعية الطقس والمناخ في المملكة علي مشهور لــ«دوت الخليج»، أن تقدم منخفض جوي على شمال غرب الجزيرة العربية ساعد في تواجد الاضطرابات الجوية، ما نتج عنه ازدياد فرص هطول الأمطار إلى نهاية الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أن الحالة المطرية تبدأ بالتخفيف تدريجيًا وتعاود نشاطها مع الثلث الأول من نوفمبر المقبل.
أسبوع ماطر
3 مناطق تسجل أعلى حرارة
أبها والباحة الأقل حرارة
5 مناطق الأعلى رطوبة
الأمطار تجهز موسم فرسان الشتوي
نوفمبر ذروة أمطار المملكة
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