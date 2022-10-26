6 أشهر لتطوير مختبرات الفحوص الوراثية - #عاجل

علمت «دوت الخليج» أن مديرية الأمن العام بصدد الاستعانة بشركات متخصصة بصُنع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية، لتطوير مختبرات الفحوص الوراثية بإدارات الأدلة الجنائية بشرط مناطق (القصيم - جازان - تبوك -حائل) وحددت المديرية مدة تنفيذ المشروع بـ6 أشهر.

ويهدف العمل التقني بالأمن العام، إلى كسر الحواجز وإلغاء عامل الزمن والمسافة، وتطبيق مبدأ مكافحة الجريمة قبل وقوعها، والاعتماد على منسوبي الأمن العام لتشغيل وصيانة الأنظمة وكل ما يخص تقنيات الأمن العام المختلفة، وكذلك تثقيف منسوبي الأمن العام بمحتويات المشروعات التقتنية الأمنية والتي تعكس إستراتيجية منظمة.

وتعنى المديرية بتحقيق المحافظة على النظام العام، وتوفير التغطية الأمنية لجميع المواقع على أراضي المملكة العربية السعودية وسفاراتها في الخارج، وحماية المقدسات وأرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين.

من أهداف الأمن العام

* منع الجريمة بكل أنواعها وصورها قبل وقوعها

* حماية الأرواح والممتلكات والأموال والأعراض

* القبض على المجرم وتقديمه للعدالة

* تحقيق التطوير الإداري والفني

* الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير العمليات الإدارية وتهيئة الإمكانات المتاحة

أهداف العمل التقني بالأمن العام

* دعم أهداف الأمن العام الرئيسية.

* كسر الحواجز وإلغاء عامل الزمن والمسافة.

* تطبيق مبدأ مكافحة الجريمة قبل وقوعها والذي من خلاله يتم تطبيق رصد المؤشرات المستقبلية للجريمة.

* الاعتماد على منسوبي الأمن العام لتشغيل وصيانة الأنظمة وكل ما يخص تقنيات الأمن العام المختلفة.

* تثقيف منسوبي الأمن العام بمحتويات المشروعات التقنية الأمنية

* تصميم وتفعيل نظام حركة سير العمل والوثائق على مستوى الأمن العام.

* تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية التي تم تصميمها في المشاريع التقنية.

* ربط العمل الميداني بشكل إلكتروني لتمكين رجل الأمن من سرعة الحصول على المعلومات

* تطوير إستراتيجية يتم من خلالها التحكم في مسار العمل الآلي والميداني والإداري