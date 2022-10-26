المستشفيات تستقبل 13 ألف مصاب بالمشاجرات - #عاجل

تسببت المشاجرات الجماعية العام الماضي 2021، في نقل12.751 حالة إلى المستشفيات عبر مراكز وسيارات الهلال الأحمر، فيما جرى نقل 458.449 حالة إسعافية بين إصابات بالأمراض والحوادث والسقوط إلى مستشفيات المناطق، في وقت ارتفعت عدد الحالات المنقولة إلى 82%، وتصدر نقل المصابين بالأمراض الحالات الإسعافية المنقولة بــ342.818 حالة منقولة للمستشفيات.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة نقل وإسعاف المرضى والمصابين نظير الأنواع المتسببة إلى المستشفيات بــ130.593 حالة منقولة، وحلت الرياض ثانيا بــ113.204 حالة إسعافية منقولة، والشرقية ثالثا بــ52.092 حالة منقولة، والمدينة المنورة رابعا بــ35.443 حالة منقولة، وعسير خامسا بــ33.577 حالة منقولة، والقصيم سادسا بـ23.188 حالة منقولة، وجازان سابعا بـ16.447 حالة منقولة.

وحلت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق حالات إسعافية منقولة للمستشفيات بـ5338 حالة منقولة، ونجران ثانيا بـ6490، والجوف ثالثا بـ7890، والباحة رابعا بـ7902، وحائل خامسا بـ12.271، وتبوك سادسا بـ14.014 حالة.

إسعافات

82 % ارتفاع الحالات الإسعافية

مكة تتصدر الحالات الإسعافية

7 أنواع إسعافية منقولة

508 مراكز إسعافية

1404 سيارات إسعاف

أبرز الحالات المنقولة

الأمراض: 342.818

حوادث الطرق: 72.826

السقوط: 27.614

المشاجرة: 12.751

الحروق: 2099

الغرق: 341

أكثر المناطق:

مكة: 130.593

الرياض: 113.204

الشرقية: 52.092

المدينة المنورة: 35.443

عسير: 33.577

القصيم: 23.188

جازان: 16.447