المستشفيات تستقبل 13 ألف مصاب بالمشاجرات - #عاجل

وتصدرت منطقة مكة المكرمة نقل وإسعاف المرضى والمصابين نظير الأنواع المتسببة إلى المستشفيات بــ130.593 حالة منقولة، وحلت الرياض ثانيا بــ113.204 حالة إسعافية منقولة، والشرقية ثالثا بــ52.092 حالة منقولة، والمدينة المنورة رابعا بــ35.443 حالة منقولة، وعسير خامسا بــ33.577 حالة منقولة، والقصيم سادسا بـ23.188 حالة منقولة، وجازان سابعا بـ16.447 حالة منقولة.
وحلت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق حالات إسعافية منقولة للمستشفيات بـ5338 حالة منقولة، ونجران ثانيا بـ6490، والجوف ثالثا بـ7890، والباحة رابعا بـ7902، وحائل خامسا بـ12.271، وتبوك سادسا بـ14.014 حالة.
إسعافات
82 % ارتفاع الحالات الإسعافية
مكة تتصدر الحالات الإسعافية
7 أنواع إسعافية منقولة
508 مراكز إسعافية
1404 سيارات إسعاف
أبرز الحالات المنقولة
الأمراض: 342.818
حوادث الطرق: 72.826
السقوط: 27.614
المشاجرة: 12.751
الحروق: 2099
الغرق: 341
أكثر المناطق:
مكة: 130.593
الرياض: 113.204
الشرقية: 52.092
المدينة المنورة: 35.443
عسير: 33.577
القصيم: 23.188
جازان: 16.447
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