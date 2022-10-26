ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس السنغال ورئيس الوزراء الباكستاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في الرياض أمس، رئيس جمهورية السنغال ماكي سال.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف الجوانب، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح.

فيما حضره من الجانب السنغالي وزير ومستشار دبلوماسي لرئيس الجمهورية عمر دمبا باه، وزير وناطق عن رئاسة الجمهورية المنسق الإعلامي يورو جاه والسفير السنغالي لدى المملكة مامادو مامودو سال.

كما استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الرياض أمس، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، وزير المالية محمد الجدعان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي.

فيما حضره من الجانب الباكستاني وزير الدفاع خواجة آصف، وزير المالية محمد إسحاق، وزيرة الإعلام مريم أورنكزيب، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية حينا رباني، المساعد الخاص لرئيس الوزراء سيد حسين، مساعد خاص لرئيس الوزراء حافظ أشرفي، نائب وزير الخارجية المكلف جوهر سليم، سفير باكستان لدى المملكة أمير خرم راتهور وسكرتير الشؤون العسكرية لرئيس الوزراء العميد تجديد ممتاز.