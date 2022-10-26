حملات رقابية على أسواق بيع اللحوم بجدة

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وأوضح رئيس بلدية أم السلم الفرعية المهندس إبراهيم الفقيه، أن الفرق الرقابية نفذت جولات ميدانية على الأسواق بحي المنارات، والتي استهدفت محلات بيع اللحوم والخضراوات والفواكه والأسماك، جرى خلالها ضبط 512 كجم من الأسماك واللحوم، وجرى تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة محافظة جدة حملة على محلات بيع اللحوم في مواقع عدة، ضمن حملاتها الميدانية الرقابية المكثفة.وأوضح رئيس بلدية أم السلم الفرعية المهندس إبراهيم الفقيه، أن الفرق الرقابية نفذت جولات ميدانية على الأسواق بحي المنارات، والتي استهدفت محلات بيع اللحوم والخضراوات والفواكه والأسماك، جرى خلالها ضبط 512 كجم من الأسماك واللحوم، وجرى تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

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