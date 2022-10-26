مجلس الوزراء يقر حوكمة إجراءات المنشآت الصناعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، حوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية.

وفي مستهل الجلسة أطلع ولي العهد المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه برئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وما تضمنه من استعراض سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

ثم تناول المجلس مجمل أعمال السياسة الخارجية للمملكة في الأيام الماضية، الرامية إلى تعزيز الجهود متعددة الأطراف من خلال المنظمات الإقليمية والدولية؛ بما يسهم في معالجة التحديات المشتركة، ولا سيما في المجالات الإنسانية والأمنية وحماية البيئة.

مواجهة تحديات البيئة

عد المجلس في هذا السياق الإعلان عن انطلاق النسخة الثانية من «قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» و»منتدى مبادرة السعودية الخضراء» بجمهورية مصر العربية في نوفمبر المقبل، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، بأنه يعكس التزام المملكة في دعم العمل التشاركي الجماعي لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تشهدها المنطقة والعالم.

حيوية سلاسل الإمداد

أوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس نوه لإطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف تعزيز موقع المملكة مركزا رئيسا وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية، وجذب استثمارات نوعية صناعية وخدمية بقيمة 40 مليار ريال خلال السنتين الأوليين من إطلاق المبادرة، وذلك في إطار سعي المملكة الدائم للإسهام في استقرار الاقتصاد العالمي ونموه.

وأكد المجلس أن توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقيتين مشتركتين مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسف)، للوقاية ومكافحة تفشي الحصبة وشلل الأطفال في عدد من الدول، يأتي في إطار دعم الجهود والمبادرات الدولية الهادفة لاستئصال هذا الوباء.

محاربة الإرهاب

تطرق المجلس إلى ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التعاون الدولي والإقليمي في الأمن وإدارة الحدود لمكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين في طاجيكستان، من إبراز جهودها في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.

واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمركز الوطني للتنافسية وصندوق البيئة والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، واتخذ ما يلزم حيالها.

موافقات:







تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة وجمهورية النيجر في مجال الطاقة، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



تفويض وزير الثقافة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الشؤون الثقافية في الجمهورية التونسية للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) للتعاون في المجالات البيئية، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



تفويض وزير الاستثمار ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التشيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية التشيك للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومتي المملكة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.



حوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية.



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