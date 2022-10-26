شكرا لقرائتكم خبر وزير الصحة: لا مؤشرات ضراوة لمتحور كورونا XBB ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن الوزارة تتابع متحور كورونا «XBB» بعد رصده في المملكة، وأنه لم تظهر مؤشرات ضراوة وشدة حتى الآن. مبينا أن الوزارة تتابع كل مستجدات (كوفيد-19)، بما في ذلك التحور الفرعي ورصده في المملكة.

وأشار إلى أهمية استكمال اللقاحات؛ لأنها فعالة ضد التحورات. وشدد وزير الصحة على ضرورة متابعة نصائح وإرشادات وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة (وقاية)، وتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأعلنت هيئة الصحة العامة أمس الأول أنه تم رصد متحور «XBB» في عدد محدود من العينات الإيجابية. وأكدت استمرارها في رصد متحورات الفيروس المسبب لـ(كوفيد-19)، مبينة أن المتحورات الفرعية لأوميكرون BA5 وBA2 هي السائدة بنسبة تتجاوز 75% من العينات الإيجابية.

وأوضحت «وقاية» أن عمليات الرصد للأمراض التنفسية تتم بشكل مستمر في الهيئة، وتتضمن تحديد سلالات الإنفلونزا في حالات الإصابة المؤكدة، حيث يمثل نمط الفيروس B النمط الشائع حاليا بالمملكة، يليه النمط الفيروسي A من سلالتي H1N1 وH3N2.

وشددت «وقاية» على أهمية استكمال جرعات كورونا والجرعات التنشيطية المستحقة، والجرعة الموسمية من لقاح الإنفلونزا، خاصة لمن لديهم عوامل خطورة للإصابة بالمضاعفات، مثل: كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، مع أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية من العدوى التنفسية.

إجراءات وقائية:

