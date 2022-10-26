شكرا لقرائتكم خبر كسوف جزئي للشمس في سماء المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت الكرة الأرضية أمس كسوفا جزئيا للشمس، وشوهد في معظم الوطن العربي وأوروبا وغرب آسيا وشمال شرق أفريقيا، ويعد الكسوف الثاني والأخير في العام الحالي 2022.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة أن كسوف الشمس الجزئي دام على مستوى الكرة الأرضية 4 ساعات و4 دقائق ما بين 11:58 صباحا و04:02 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وشهدت كامل مناطق المملكة كسوفا للشمس الجزئي بجميع مراحله وبنسب متفاوتة، وحظت المنطقة الوسطى والشمالية الشرقية وشرق المملكة بنسبة كسوف أعلى مقارنة ببقية المناطق الأخرى ما بين 01:30 بعد الظهر حتى 03:50 عصرا.

وشهدت مكة المكرمة الكسوف الجزئي لمدة ساعتين و7 دقائق، ابتداء من الساعة 01:33 بعد الظهر، ووصل الكسوف ذروته العظمى عند الساعة 02:39 بعد الظهر بنسبة 22.1% وانتهى عند الساعة 03:40 عصرا، فيما بدأ الكسوف الجزئي للشمس في المدينة المنورة عند الساعة 01:24 بعد الظهر ووصل ذروته العظمى الساعة 2:33 بعد الظهر بنسبة 27.1% وانتهى عند الساعة 03:37 عصرا بعد ساعتين و13 دقيقة.

وأشار أبوزاهرة إلى أن الكسوف الجزئي في العاصمة الرياض شكل نسبة 33.5% واستمر لمدة ساعتين و15 دقيقة، بدأ عند الساعة 01:32 بعد الظهر، ووصل ذروته العظمى عند الساعة 02:42 بعد الظهر وانتهى عند الساعة 03:47 عصرا.

كيف يحدث الكسوف الجزئي للشمس؟

