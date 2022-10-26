شكرا لقرائتكم خبر تخصيص مخيمات حجاج الداخل لموسم 1444 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة أنهى المجلس التنسيقي لحجاج الداخل تخصيص مواقع ومخيمات حجاج الداخل لموسم حج هذا العام 1444هـ للشركات المعتذرة عن مواقعها خلال موسم حج العام الماضي 1443، والشركات التي لم تعمل خلال الموسم الماضي، بواقع 18 شركة. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي إبراهيم المزيني أنه حضر عموم مديري الشركات إلى مقر المجلس، وجرى التوزيع والتخصيص فيما بين الشركات. من جهته نوه الأمين العام للمجلس الدكتور عبدالله المويهي إلى الانتهاء من جميع إجراءات التخصيص بنجاح في وقت قياسي بتعاون جميع الجهات ذات العلاقة، سواء وزارة الحج والعمرة أوالمجلس التنسيقي أو الشركات الراغبة في التخصيص. من جهته نوه الأمين العام للمجلس الدكتور عبدالله المويهي إلى الانتهاء من جميع إجراءات التخصيص بنجاح في وقت قياسي بتعاون جميع الجهات ذات العلاقة، سواء وزارة الحج والعمرة أوالمجلس التنسيقي أو الشركات الراغبة في التخصيص.

كانت هذه تفاصيل خبر تخصيص مخيمات حجاج الداخل لموسم 1444 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.