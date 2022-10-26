معالجة 1350 م2 من حفر شوارع الجبيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الشهر الحالي أعمال معالجة لـ1350 م2 من الحفر بطرق وشوارع محافظة الجبيل، باستخدام أكثر من 50,000 م2 من الاسفلت، وطلاء أرصفة بطول 34 ألف متر طولي، إضافة إلى أعمال تركيب البدورات الخرسانية بطول 650 مترا طوليا، في شوارع وأحياء متفرقة بالمحافظة. وتأتي هذه الأعمال ضمن أهداف الأمانة في تحسين وتطوير ومعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضاري. وأكدت الأمانة السعي للحفاظ على شبكات الطرق وتحسينها ورفع كفاءتها بشكل مستمر، ضمن برنامج صيانة الشوارع بأعمال وإصلاح الطرق بالمحافظة، والعمل وفق خطة مرحلية تتضمن تغطية جميع المواقع. وأكدت الأمانة السعي للحفاظ على شبكات الطرق وتحسينها ورفع كفاءتها بشكل مستمر، ضمن برنامج صيانة الشوارع بأعمال وإصلاح الطرق بالمحافظة، والعمل وفق خطة مرحلية تتضمن تغطية جميع المواقع.

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