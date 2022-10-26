بحث رفع جاهزية خريجي التعليم العالي

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فقد انطلقت الورشة الأولى، أمس، في الرياض مستهدفة تخصصات الحاسب وتقنية المعلومات، بينما تستهدف الثانية التي تنطلق اليوم التخصصات الصحية، ممثلة في طب بشري، وطب أسنان، وصيدلة، والتغذية العلاجية، والتمريض والمختبرات الطبية.أما الثالثة التي ستعقد الخميس القادم؛ فتستهدف تخصصات 11هيئة ثقافية تابعة لوزارة الثقافة.
وشملت الورش تقديم عرض عن مشروع «جاهزية» الذي تعمل عليه الهيئة، ويهدف إلى رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل، كما شملت عرضا آخر عن تحليل الواقع والممارسات الدولية والمقارنات المرجعة ذات العلاقة بالمجال من الفريق العلمي، وتقديم عرض عن تحليل الواقع والممارسات الدولية والمقارنات المرجعة ذات العلاقة بالمجال.
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