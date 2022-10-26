جامعة المؤسس تعرف بمجالات الهندسة النووية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتضنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في قسم الهندسة النووية بكلية الهندسة فعاليات «الأسبوع النووي العلمي»، بالتزامن مع أسبوع العلوم النووية وهو احتفال دولي لأسبوع، لتركيز الاهتمام المحلي والإقليمي والدولي على جميع جوانب العلوم النووية. وأوضح مساعد رئيس قسم الهندسة النووية لمرحلة البكالوريوس الدكتور عبدالسلام الهوساوي، أن الفعاليات تتيح للطلاب دورا تعريفيا عن تخصص الهندسة النووية ومجالات العمل المتنوعة المشتركة، إذ تتناغم مع مجالات الصحة والصناعة والطاقة. وأكد أن الفعاليات تفتح نافذة للطلاب الزائرين في تشكيل معارفهم بتخصص الهندسة النووية، وما إذا كان ملائما لينطلقوا بتعليمهم الجامعي لأحد أهم التخصصات العلمية. وأكد أن الفعاليات تفتح نافذة للطلاب الزائرين في تشكيل معارفهم بتخصص الهندسة النووية، وما إذا كان ملائما لينطلقوا بتعليمهم الجامعي لأحد أهم التخصصات العلمية. من جهة ثانية، شهد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أمين عمان، فعالية «يوم البحث العلمي وندوة طلبة الدكتوراه» بكلية الاقتصاد والإدارة التي استعرضت مؤشرات أداء البحث العلمي. وعلى هامش الفعالية كرم الباحثين الفائزين بجوائز التميز البحثي.

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