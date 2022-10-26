شكرا لقرائتكم خبر عوامل أساسية يجب مراعاتها عند اختيار التخصص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يمثل اختيار التخصص خطوة مهمة في العملية الجامعية، ولا ينبغي الاستخفاف بها.

فالتخصص هو من يفتح لك طريق المستقبل ومن ثم ينبغي التأني واتباع الطرق الصحيحة عند اختيار التخصص مع الوضع في الاعتبار إمكانياتك ومهاراتك وموهبتك.

مثلا عند التفكير في التخصص الذي تريد متابعته، حدد مدى أهمية الراتب المحتمل والراتب المحتمل في عملية اتخاذ القرار.

إذا كنت مدفوعا بأرباح عالية، فقد تروق لك متابعة شهادة في مجال متعلق بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وفيما يلي 6 عوامل يجب مراعاتها قبل الالتزام بالتخصص.

1. أولوياتك

يتابع بعض الطلاب تخصصات معينة بناء على الراتب المحتمل والطلب على الوظيفة. بدلا من ذلك، يختار الطلاب الآخرون التخصصات التي يهتمون بها أو يتمتعون بمهارات عالية.

نصيحة:

قبل أن تختار تخصصا، فكر في أي من هذه العوامل الثلاثة هي الأهم بالنسبة لك:







الميزة الاقتصادية



الاهتمام والأهمية



الحب والقدرة



أي من هذه أكثر أهمية وذات صلة بك وبك الأهداف المستقبلية.

2. الاهتمام

لقد وجدت الدراسات أن الطلاب يميلون إلى الأداء بشكل أفضل في المدرسة عندما يمكنهم التركيز على اهتماماتهم. لسوء الحظ، ليس من السهل دائما على الطالب تحديد اهتماماته.

نصيحة:

إن لم يكن هناك ما يهمك اسال المحيطين بك، أو المختصين، أو اجر أحد الاختبارات التي بإمكانها مساعدتك مثل اختبار Myers-Briggs فهو قد يساعدك في تحديد الموضوعات التي تتوافق بشكل وثيق مع شخصيتك واهتماماتك.

معلومات عن المؤشر: يستخدم هذا التقييم الشائع عاداتك ومواقفك لتكوين واحد من 16 نوعا من الشخصيات، مكتوبة كمزيج من أربعة أحرف.

تشمل الأمثلة ISFJ (الانطوائي، والاستشعار، والشعور، والحكم) وENTP (المنفتح، والحدسي، والتفكير، والإدراك).

يمكنك أيضا استكشاف المجالات المحتملة للدراسة والمسارات المهنية من خلال الانضمام إلى نوادي الطلاب أو التطوع أو العمل في وظيفة بدوام جزئي في الحرم الجامعي أو إدارة نشاط جانبي أو إكمال التدريب الداخلي.

3. ما تجيده

إن فهم مهاراتك ومواهبك الطبيعية يمكن أن يقطع شوطا طويلا في مساعدتك على اتخاذ قرار مستنير وواثق عند اختيار التخصص. قد يكون حلم والديك أن تكون فنانا، ولكن ماذا لو كنت تميل أكثر نحو الأعمال أو العلوم؟ فقط لأن شخصا آخر لديه مسار دراسي في ذهنه لا يعني أنه مناسب لك.

نصيحة:

إحدى طرق في تحديد المجالات الأكاديمية الأنسب لك هو إلقاء نظرة دقيقة على درجات صفك في المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى درجاتك في القياس والقدرات، يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى إبراز نقاط قوتك في مجالات أكاديمية محددة.

4. المجالات ذات الأجور العالية

عند التفكير في التخصص الذي تريد متابعته، حدد مدى أهمية الراتب المحتمل والراتب المحتمل في عملية اتخاذ القرار. إذا كنت مدفوعا بأرباح عالية، فقد تروق لك متابعة شهادة في مجال متعلق بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

نصيحة:

يهتم البعض بنوع العمل أكثر من الراتب المقدم، حيث لا يريدون وظيفة من أجل المال فقط. ترتبط الدرجات غير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التي غالبا ما يكون الطلاب شغوفين بها بالخدمات الإنسانية والتعليم والفنون المرئية.

إذا كنت ترغب في وظيفة خارج الطب والرعاية الصحية، فإن المناصب الأخرى ذات الرواتب العالية تشمل الرئيس التنفيذي، وطيار الخطوط الجوية، ومدير أنظمة الكمبيوتر والمعلومات، والمدير المعماري والهندسي، ومدير التسويق.

5. صعوبة الدراسة

قد تشعر بعض التخصصات بأنها أصعب من غيرها بناء على عوامل مثل عبء الواجبات المنزلية وتوقعات الدورة وتكرار الاختبارات. ستشكل الفصول الأساسية (على سبيل المثال، الفصول المتعلقة بشكل خاص بتخصصك) جزءا كبيرا من عبء الدورة التدريبية في كليتك؛ لذا، قبل إعلان التخصص، تأكد من فهمك لمدى قسوة عبء العمل الأسبوعي.

نصيحة:

إذا كنت من غير محبي الدراسة فاسال من حولك وأبحث جيدا حيث يقال «إن من أصعب التخصصات، الهندسة المعمارية والهندسة الكيميائية وهندسة الطيران».

التخصصات الأكثر سهولة، والتي تتطلب عادة وقتا أقل للإعداد، تشمل مجالات مثل العدالة الجنائية، والاتصالات، والعلاقات العامة.

6. المرشد

يعد الحديث مع المرشد الطلابي أحد أهم الخطوات التي يمكنك اتخاذها عند اتخاذ قرار بشأن التخصص.